Баку, 15 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 14 сентября выявили 2077 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 13 991 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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За время пандемии в республике выявили 463 326 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 416 194 человек, в том числе 3725 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 40 965 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6167 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 33 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1157 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8123 тестов. Выздоровевшими медики признали 3065 человек. Скончался 31 пациент с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане продолжается кампания вакцинации от COVID-19. За всё время было использовано 7,68 млн прививок. Полностью вакцинированы почти 3,2 млн человек.