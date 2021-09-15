Киев, 15 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Европа, которая уже сейчас испытает нехватку газа и где цена на него достигла максимума за последние 13 лет, может лишиться одного из маршрутов транзита голубого топлива. Это произойдёт в случае, если Киев решит оптимизировать газотранспортную систему Украины для внутреннего рынка. Об этом на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, сообщается на сайте украинского ведомства.

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Он добавил, что в настоящее время украинская газотранспортная система сейчас является единственным маршрутом, который не контролируется Газпромом, однако она недогружена и имеет огромные резервные мощности (примерно 70% или более 100 млрд куб. м/ год). А с учётом «Северного потока», «Турецкого потока» и возможного запуска «Северного потока — 2» для транзита через Украину останутся незначительные объёмы (максимум 10−15 млрд кубометров в год).

«Если транзитные объемы недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это предоставит России еще больше рычагов влияния на геополитику», — подчеркнул министр энергетики.

Что касается «Северного потока — 2», то, по словам Галущенко, этот проект является «основным риском для энергетической безопасности в Европе».

«Это угрожает энергетической независимости многих стран Восточной Европы и подрывает безопасность Украины. Перенаправление газовых потоков создаст дефицит газа в ряде европейских стран», — уверен украинский министр.

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Глава энергетического ведомства считает, что единственным решением, которое даст «возможность безопасного снабжения энергией, стабильной и надёжной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергетики», являются «общие и решительные действия европейского сообщества» и объединение энергетических рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко всё ещё надеется, что США с помощью санкций смогут заблокировать работу российско-германского газопровода «Северный поток — 2», строительство которого уже завершено — осталось ввести газопровод в эксплуатацию.

Планируется, что это произойдет до конца 2021 года. Возможно, поставки российского газа в Германию по «Северному потоку — 2» начнутся уже в октябре.