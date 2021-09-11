Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в страны Евросоюза через Украину. Об этом Хохштейн заявил сегодня, 11 сентября, на форуме YES Brainstorming в Киеве.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» готов и скоро будет запущен в эксплуатацию. На Украине очень боятся того, что транзит российского газа в ЕС по украинской ГТС будет прекращен или сведен к такому минимуму, что содержать ГТС будет невозможно. В любом случае, транзитный договор между РФ и Украиной по газу действует до 2024 года и там есть обязательные минимальные объемы прокачки.

США с подачи Украины хотят заставить Россию прокачивать свой газ через украинскую ГТС. Совместные заявления на эту тему делались по итогам встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«То, чтоСШАприбегнут к этому, никого не удивит. <…> Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», — сказал Хохштейн.