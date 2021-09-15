Подгорица, , 09:24 — REGNUM Докладчик Европарламента по Черногории Тонино Пицула заявмл, что нынешнее правительство Черногории не может рассчитывать на бесконечно долгое терпение Европейского Союза.

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«Непоследовательность, импровизация и легкомыслие политических институтов и лиц определенно не встретят одобрения в рядах Европейского Союза», — отметил Пицула в интервью изданию «Дневни новине».

По его словам, необходимо успокоить политические потрясения и уменьшить чрезмерную поляризацию общества. Он также отметил, что международное сообщество должно еще более внимательно следить за развитием ситуации в Черногории.

«Непосредственно перед пандемией политика расширения вновь набрала силу. К сожалению, сейчас эта динамика снова замедляется, как мы видим на примере болгарской блокады Северной Македонии и определенного статус-кво в связи с предстоящими выборами в Германии. Однако международное сообщество, безусловно, должно еще более внимательно следить за развитием ситуации в Черногории, потому что это события, которые влияют на процессы, в которых сам ЕС должен быть крайне заинтересован», — сказал он.

Он также прокомментировал действия властей Сербии относительно событий в Черногории и сказал, что политика государства Сербия не способствует стабильности Черногории.

«Вот почему ЕС должен уделять больше внимания региону, а не сводить политику расширения к декларативному заявлению или позволять ей служить инструментом политической блокады и шантажа», — сказал Пицула.

Когда дело доходит до прогресса на пути к ЕС, он говорит, что до недавнего времени было ясно, что Черногория, без сомнения, является лидером на пути ЕС и единственной страной-кандидатом, которая открыла все главы переговоров.

«Однако после событий в Цетинье мы можем констатировать, что были более конкретные сомнения в способности сохранять заданное направление. Большая проблема в том, что сильные разногласия в Черногории видны не только между правительством и оппозицией, но и внутри разнородной правящей коалиции, что значительно замедляет и ограничивает функциональность исполнительной власти. Наряду с сильной поляризацией и турбулентной политической сценой меня беспокоит рост дезинформации и напряженности, чему способствуют средства массовой информации из соседних стран, а также некоторые политические деятели», — сказал он.