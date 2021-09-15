Варшава, 15 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Социолог, доцент Института социологии Варшавского университета Якуб Мотренко (Польша) в эфире Polskie Radio сообщил, что пандемия коронавируса не влияет на политические взгляды жителей Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Социологические данные показывают, что политические взгляды и структура ценностей польского общества остаются неизменными, несмотря на пандемию. Дело в том, что в республике задолго до пандемии сформировалось два политических полюса — либеральный и консервативный. С небольшой прослойкой левых. И они довольно устойчивы. Во время пандемии каждый возложил надежды на ту политическую силу, которую поддерживал до этого», — заявил Мотренко.

Социолог добавил, что, несмотря на сохранение рейтинга основных политических партий, пандемия немного сблизила политические запросы населения.

«У сторонников практически всех политических партий, особенно среди молодёжи, появился страх перед будущим, недовольство, отсутствие веры в улучшение ситуации. Выросло недовольство качеством публичных услуг, и это объединяет всех жителей республики, независимо от того, кого они поддерживают на выборах», — заключил он.