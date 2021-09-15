Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Ростовской области 15 сентября ожидается по-летнему жаркая погода. При этом ночи стали заметно прохладнее. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Константин Сомов. Лето. 1904

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Донские синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В утренние часы местами ожидается туман. Скорость ветра будет достигать 5−19 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров опускались до +10 градусов. Днём воздух прогреется до +21…26 градусов, в южных районах ожидается до +30 градусов.

В ряде центральных и южных районов сохранится чрезвычайная пожароопасность, в большинстве районов — высокая пожароопасность.