Москва, 15 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Похолодание в Московском регионе 15 сентября продолжит усиливаться, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

«Виной тому — североатлантический циклон, в тыл которого продолжат поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на четыре градуса ниже положенной многолетней нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода, небольшой дождь. Воздух не прогреется выше 12 градусов, в Подмосковье — 13 градусов. Ветер порывистый, атмосферное давление будет расти.