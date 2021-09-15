Сухум, 15 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 138 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 14 сентября в ходе 502 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 158 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 37 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 26 375 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 807 признаны выздоровевшими, за последние сутки никого не выписывали. Всего в стране зарегистрировали 395 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев на зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 126 новых носителей коронавируса в результате 404 исследований. Были зафиксированы два случая смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».