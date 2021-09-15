Веллингтон, 15 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Ожидается, что правительство Новой Зеландии объявит о продлении ограничений на международное авиасообщение с Австралией на следующей неделе. Об этом 15 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News.

Новая Зеландия

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Так, австралийцев уже предупредили, чтобы они не ожидали, что Новая Зеландия снова откроет для них свои границы в ближайшее время.

«Я четко хочу сказать жителям Австралии, что я бы не стал рассчитывать на открытие тасманского региона в ближайшее время», — заявил в ходе пресс-конференции министр Новой Зеландии по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинс.

«Я не хочу называть конкретный период времени, это одна из тех вещей, по которым кабинет министров должен будет принять решение, продлим ли мы приостановку сообщения. Но я полагаю, это произойдет с высокой долей вероятности», — добавил министр.