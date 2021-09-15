Канберра, 15 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Австралийцы, переболевшие COVID-19, остаются в подвешенном состоянии, поскольку им говорят, что они не могут пройти вакцинацию. В интервью телеканалу Nine News от 15 сентября люди, которые заразились коронавирусом и вылечились, рассказали, что врачи говорят, что им нужно ждать шесть месяцев, прежде чем получить прививку. Это означает, что их права будут нарушены, поскольку после снятия локдаунов им все равно придется соблюдать ограничения.

Pxhere.com Прививка

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Так, например, Джо-Энн Кармоди, проживающая на юго-западе Сиднея, заболела COVID-19 и выздоровела. Она уже сделала одну прививку и с нетерпением ждала вторую.

Однако в письме от врача ей неожиданно сказали ждать от трех до шести месяцев.

«Наш премьер сказал: «О, если вы не сделаете две прививки, вы многое потеряете», и это сильно обеспокоило меня, потому что я хочу выходить на улицу как обычно», — пожаловалась Кармоди.