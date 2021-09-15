Джакарта, , 08:50 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о логотипе председательства Индонезии в G20, сообщает Kompas.

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Логотип председательства Индонезии в G20 имеет форму горы, в котором преобладают красные и белые тона.

«Основа логотипа — это красный и белый цвета, символизирующие индонезийский флаг», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, форма горы демонстрирует активную роль Индонезии в восстановлении мира после пандемии.

Напомним, Индонезия станет председателем G20 с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года.