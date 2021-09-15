Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. «Яндекс» вытеснил всех конкурентов, откуда только мог, и продолжает это делать, усиливая своё монопольное положение на рынке. При этом никаких заметных действий в отношении этой монополии регулирующие государственные структуры пока не предпринимали, возможно, из политических соображений. Единственным серьезным конкурентом, способным разрушить монополию «Яндекса», сейчас является «Сбер», обладающий как большими ресурсами, так и господдержкой. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт в сфере IT-индустрии и интернет-инвестиций, петербургский предприниматель Андрей Рябых.

Hybridtechcar.com Яндекс

«Яндекс» забрал всю выдачу, забил её своей рекламной выдачей. Если раньше это было скромно в самом верху, то теперь у нас практически всё — рекламная выдача, куда ни сунешься. В «длинную» это, безусловно, ведёт к оттоку аудитории, перетоку ее в другие источники, но в «короткую» — это, конечно, способ максимальной монетизации», — пояснил Андрей Рябых.

Андрей Рябых, IT-эксперт «То, что «Яндекс» поглотил всех и становится монополистом, действительно, пора об этом начать говорить. У нас есть государственные органы, которые занимаются монополиями, почему они не отреагировали уже давно? В силу того, что специфику не понимают, плюс «команды не было»?

«Яндекс» очень много подмял в Рунете и будет стараться подминать еще. Для рынка это не очень хорошо: любая монополизация ведёт к застою. И понятно, что другие компании с этим не согласятся, будут возмущаться, а экономика у нас открытая, и, вполне вероятно, «Яндекс» всё-таки ограничат. Тем более, у нас есть западные прецеденты, когда компании там и на части разрывали, чтобы не дать им быть большой монополией, прецедентов таких очень много».

В то же время Андрей Рябых не видит для «Яндекса» никаких рисков из-за того, что владельцем российского юрлица является компания, зарегистрированная в Нидерландах:

«Я не помню, чтобы со стороны российского государства была хоть раз претензия в сторону «Яндекса». Мелкие были — что-то убрать с выдачи — но после того, как принят соответствующий закон, это стало техническим вопросом. Но вот чтобы кто-то пришел и сказал — «Яндекс», вы тут что-то не то делаете, государство недовольно — я такого не припоминаю».

Как отметил собеседник ИА REGNUM, в лояльном отношении к монополисту «Яндексу» со стороны государства может быть и политический аспект.

Андрей Рябых, IT-эксперт «Государственные задачи выше экономических. Особенно в преддверии одних выборов и вторых выборов. И может так оказаться, что консолидированный трафик в лице одного игрока — понятного, беспроблемного, который быстро реагирует на государственные нужды — может оказаться важнее.

Политика всегда была выше экономики. Крупные игроки, которые сейчас владеют трафиком — «Яндекс», Rambler, «ВКонтакте» — они все так или иначе лояльны и подконтрольны государству».

Отвечая на вопрос о том, сможет ли «Сбер» со своей экосистемой стать реальным противовесом монополии «Яндекса», Андрей Рябых высказал мнение, что «у «Сбера» есть для этого всё».

Андрей Рябых, IT-эксперт «Есть достаточно грамотный руководитель, сумевший из «большого колхоза» сделать приемлемую компанию с нормальным сервисом. Видение у Грефа есть. С деньгами у них, наверное, лучше, чем у «Яндекса», в разы. И вообще сама идея создать две конкурирующие структуры — это хорошая идея, это нормальная, правильная конкуренция.

«Яндексу» уже никто конкуренцию, кроме «Сбера», не составит. Ни один из крупных игроков больше такой махиной не располагает — такси, подписка, роботы, шеринги, всё в «Яндексе» аккумулируется… У «Сбера» то же самое начинается: подписка, машины… Только он идет со стороны финансовых продуктов, а у «Яндекса» нет финансовых продуктов, но есть свои IT-продукты. И для нас, как для потребителей, два игрока — это хорошо. Хотя бы какая-то конкуренция».

В том, что российские IT-компании собрались совместно выступить против монополии «Яндекса», Андрей Рябых усматривает позитивный фактор для всей отрасли:

«После того как основатели ушли, в «Яндекс» пришли «эффективные менеджеры», и мощность проекта выросла. Но его экологичность и сущность начала меняться. И люди это чувствуют. Это тоже конкурентная составляющая. Почему, например, Google всё не усеивает рекламной выдачей? Он уже всем этим переболел, и поэтому у него всё очень скромно — тут рекламка, тут рекламка, всё остальное — нормальная выдача. И потребитель начинает перетекать туда, где ему удобнее».

При этом Андрей Рябых в настоящее время не видит никаких шансов на появление принципиально новых крупных игроков на российском интернет-рынке.

«Частных денег мало в целом в России. Те, у кого они есть, они их инвестируют если в IT, то очень мало на территории России, а в основном в Азию. При том, что мы обладаем колоссальным потенциалом айтишников, самые крупные проекты у нас всё-таки западные. И в нашей внутренней экосистеме этому потенциалу не очень много места», — резюмировал специалист.