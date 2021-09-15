«Яндекс» много подмял в Рунете и будет стараться подмять еще — IT-эксперт
Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. «Яндекс» вытеснил всех конкурентов, откуда только мог, и продолжает это делать, усиливая своё монопольное положение на рынке. При этом никаких заметных действий в отношении этой монополии регулирующие государственные структуры пока не предпринимали, возможно, из политических соображений. Единственным серьезным конкурентом, способным разрушить монополию «Яндекса», сейчас является «Сбер», обладающий как большими ресурсами, так и господдержкой. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт в сфере IT-индустрии и интернет-инвестиций, петербургский предприниматель Андрей Рябых.
Онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Они недовольны тем, что поиск «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», и до других сервисов потребитель часто не доходит. «Яндекс» проигнорировал февральское предупреждение Федеральной антимонопольной службы. 22 сентября в Арбитражном суде Москвы должны пройти слушания по заявлению «Яндекса», который оспаривает возбуждение против него антимонопольного дела.
«Яндекс» забрал всю выдачу, забил её своей рекламной выдачей. Если раньше это было скромно в самом верху, то теперь у нас практически всё — рекламная выдача, куда ни сунешься. В «длинную» это, безусловно, ведёт к оттоку аудитории, перетоку ее в другие источники, но в «короткую» — это, конечно, способ максимальной монетизации», — пояснил Андрей Рябых.
В то же время Андрей Рябых не видит для «Яндекса» никаких рисков из-за того, что владельцем российского юрлица является компания, зарегистрированная в Нидерландах:
«Я не помню, чтобы со стороны российского государства была хоть раз претензия в сторону «Яндекса». Мелкие были — что-то убрать с выдачи — но после того, как принят соответствующий закон, это стало техническим вопросом. Но вот чтобы кто-то пришел и сказал — «Яндекс», вы тут что-то не то делаете, государство недовольно — я такого не припоминаю».
Как отметил собеседник ИА REGNUM, в лояльном отношении к монополисту «Яндексу» со стороны государства может быть и политический аспект.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли «Сбер» со своей экосистемой стать реальным противовесом монополии «Яндекса», Андрей Рябых высказал мнение, что «у «Сбера» есть для этого всё».
В том, что российские IT-компании собрались совместно выступить против монополии «Яндекса», Андрей Рябых усматривает позитивный фактор для всей отрасли:
«После того как основатели ушли, в «Яндекс» пришли «эффективные менеджеры», и мощность проекта выросла. Но его экологичность и сущность начала меняться. И люди это чувствуют. Это тоже конкурентная составляющая. Почему, например, Google всё не усеивает рекламной выдачей? Он уже всем этим переболел, и поэтому у него всё очень скромно — тут рекламка, тут рекламка, всё остальное — нормальная выдача. И потребитель начинает перетекать туда, где ему удобнее».
При этом Андрей Рябых в настоящее время не видит никаких шансов на появление принципиально новых крупных игроков на российском интернет-рынке.
«Частных денег мало в целом в России. Те, у кого они есть, они их инвестируют если в IT, то очень мало на территории России, а в основном в Азию. При том, что мы обладаем колоссальным потенциалом айтишников, самые крупные проекты у нас всё-таки западные. И в нашей внутренней экосистеме этому потенциалу не очень много места», — резюмировал специалист.