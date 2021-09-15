Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. «Яндекс» вытеснил всех конкурентов, откуда только мог, и продолжает это делать, усиливая своё монопольное положение на рынке. При этом никаких заметных действий в отношении этой монополии регулирующие государственные структуры пока не предпринимали, возможно, из политических соображений. Единственным серьезным конкурентом, способным разрушить монополию «Яндекса», сейчас является «Сбер», обладающий как большими ресурсами, так и господдержкой. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт в сфере IT-индустрии и интернет-инвестиций, петербургский предприниматель Андрей Рябых.

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Яндекс

Онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Они недовольны тем, что поиск «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», и до других сервисов потребитель часто не доходит. «Яндекс» проигнорировал февральское предупреждение Федеральной антимонопольной службы. 22 сентября в Арбитражном суде Москвы должны пройти слушания по заявлению «Яндекса», который оспаривает возбуждение против него антимонопольного дела.

«Яндекс» забрал всю выдачу, забил её своей рекламной выдачей. Если раньше это было скромно в самом верху, то теперь у нас практически всё — рекламная выдача, куда ни сунешься. В «длинную» это, безусловно, ведёт к оттоку аудитории, перетоку ее в другие источники, но в «короткую» — это, конечно, способ максимальной монетизации», — пояснил Андрей Рябых.

«То, что «Яндекс» поглотил всех и становится монополистом, действительно, пора об этом начать говорить. У нас есть государственные органы, которые занимаются монополиями, почему они не отреагировали уже давно? В силу того, что специфику не понимают, плюс «команды не было»?
Андрей Рябых, IT-эксперт
«Яндекс» очень много подмял в Рунете и будет стараться подминать еще. Для рынка это не очень хорошо: любая монополизация ведёт к застою. И понятно, что другие компании с этим не согласятся, будут возмущаться, а экономика у нас открытая, и, вполне вероятно, «Яндекс» всё-таки ограничат. Тем более, у нас есть западные прецеденты, когда компании там и на части разрывали, чтобы не дать им быть большой монополией, прецедентов таких очень много».

В то же время Андрей Рябых не видит для «Яндекса» никаких рисков из-за того, что владельцем российского юрлица является компания, зарегистрированная в Нидерландах:

«Я не помню, чтобы со стороны российского государства была хоть раз претензия в сторону «Яндекса». Мелкие были — что-то убрать с выдачи — но после того, как принят соответствующий закон, это стало техническим вопросом. Но вот чтобы кто-то пришел и сказал — «Яндекс», вы тут что-то не то делаете, государство недовольно — я такого не припоминаю».

Как отметил собеседник ИА REGNUM, в лояльном отношении к монополисту «Яндексу» со стороны государства может быть и политический аспект.

«Государственные задачи выше экономических. Особенно в преддверии одних выборов и вторых выборов. И может так оказаться, что консолидированный трафик в лице одного игрока — понятного, беспроблемного, который быстро реагирует на государственные нужды — может оказаться важнее.
Андрей Рябых, IT-эксперт
Политика всегда была выше экономики. Крупные игроки, которые сейчас владеют трафиком — «Яндекс», Rambler, «ВКонтакте» — они все так или иначе лояльны и подконтрольны государству».

Отвечая на вопрос о том, сможет ли «Сбер» со своей экосистемой стать реальным противовесом монополии «Яндекса», Андрей Рябых высказал мнение, что «у «Сбера» есть для этого всё».

«Есть достаточно грамотный руководитель, сумевший из «большого колхоза» сделать приемлемую компанию с нормальным сервисом. Видение у Грефа есть. С деньгами у них, наверное, лучше, чем у «Яндекса», в разы. И вообще сама идея создать две конкурирующие структуры — это хорошая идея, это нормальная, правильная конкуренция.
Андрей Рябых, IT-эксперт
«Яндексу» уже никто конкуренцию, кроме «Сбера», не составит. Ни один из крупных игроков больше такой махиной не располагает — такси, подписка, роботы, шеринги, всё в «Яндексе» аккумулируется… У «Сбера» то же самое начинается: подписка, машины… Только он идет со стороны финансовых продуктов, а у «Яндекса» нет финансовых продуктов, но есть свои IT-продукты. И для нас, как для потребителей, два игрока — это хорошо. Хотя бы какая-то конкуренция».

В том, что российские IT-компании собрались совместно выступить против монополии «Яндекса», Андрей Рябых усматривает позитивный фактор для всей отрасли:

«После того как основатели ушли, в «Яндекс» пришли «эффективные менеджеры», и мощность проекта выросла. Но его экологичность и сущность начала меняться. И люди это чувствуют. Это тоже конкурентная составляющая. Почему, например, Google всё не усеивает рекламной выдачей? Он уже всем этим переболел, и поэтому у него всё очень скромно — тут рекламка, тут рекламка, всё остальное — нормальная выдача. И потребитель начинает перетекать туда, где ему удобнее».

При этом Андрей Рябых в настоящее время не видит никаких шансов на появление принципиально новых крупных игроков на российском интернет-рынке.

«Частных денег мало в целом в России. Те, у кого они есть, они их инвестируют если в IT, то очень мало на территории России, а в основном в Азию. При том, что мы обладаем колоссальным потенциалом айтишников, самые крупные проекты у нас всё-таки западные. И в нашей внутренней экосистеме этому потенциалу не очень много места», — резюмировал специалист.