Мельбурн, Австралия, 15 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Виктории, второму по численности населения штате Австралии, выявили еще 423 носителя коронавируса. Данные были представлены 15 сентября в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Выступая перед журналистами, Эндрюс объявил о введении семидневного локдауна в Балларате после того, как в этом районе были обнаружены четыре случая коронавируса. На Балларат будут распространяться те же ограничения, что и на столичный Мельбурн, за исключением комендантского часа.

Премьер-министр также отметил, что правительство Виктории собирается обнародовать план выхода по снятию локдауна 19 сентября, поскольку штат намерен в ближайшее время достичь целевых показателей по вакцинации населения первым компонентом вакцины. Эндрюс отметил, что, как ожидается, 16 сентября 70% населения Виктории будут привиты от COVID-19.

«Конечно, что мы сообщим [об изменении ограничений] людям, как только сможем», — пообещал Эндрюс.