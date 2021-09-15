Канберра, 15 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В настоящее время австралийские пилоты, оказавшиеся в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса вне родины, активно принимаются на работу авиакомпаниями США, что может привести к нехватке ключевого персонала в отечественной авиационной отрасли. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Nine News.

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По крайней мере, две крупные американские авиакомпании (GoJet и SkyWest) нанимают пилотов из Австралии, поскольку авиационный сектор США восстанавливается после разрушительных последствий пандемии коронавируса. Так, за последние две недели тренер по карьерному росту пилотов Кирсти Фергюсон получила 70 запросов от австралийских пилотов, рассматривающих возможность переезда в США.

Если австралийские пилоты, получившие предложение о работе, его примут, то они смогут в упрощенном порядке переехать и жить в США по визовой категории Е-3. Сначала виза длится два года, но может быть продлена на неопределенный срок.