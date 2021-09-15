Канберра, 15 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas планирует возобновить международные полеты из Австралии с середины декабря 2021 года. Первые рейсы направятся в Лондон и Лос-Анджелес. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Nine News.

Fedor Leukhin Самолет

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На сайте для онлайн-бронирования авиакомпании уже можно заказать билеты на рейсы из Сиднея и Мельбурна в Лондон 18 декабря, а также рейсы в Ванкувер и Сингапур в тот же день. 19 декабря также запланированы рейсы в Лос-Анджелес, Токио, Гавайи и Фиджи.

В настоящее время рейсы на середину декабря в основном запланированы на вылет из Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Решение о возобновлении международных полетов впервые было объявлено авиакомпанией 18 августа.

В то же время еще в августе генеральный директор Qantas Алан Джойс обратил внимание, что окончательное решение об открытии международных границ Австралии остается в руках федерального правительства.