Кишинёв, 15 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 14 сентября выявили 1143 случая заражения коронавирусом в ходе 9577 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 276 701 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 263 788 человек, в том числе 586 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1424 пациента с COVID-19, из которых 107 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6548 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 746 заражений коронавирусом в результате проведения 7486 тестов. Выздоровевшими врачи признали 443 человека, скончались 15 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Молдавии ухудшается эпидсутация. Во всех районах, кроме двух объявлен «красный код» эпидемиологической опасности.