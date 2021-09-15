Вашингтон, 15 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Массовая ревакцинация от COVID-19 в настоящее время не является необходимой. Об этом заявила группа международных экспертов в области медицины, в числе которых врачи, ранее сотрудничавшие со Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по контролю за рынком продуктов питания и медикаментов США. Статья экспертов опубликована в журнале The Lancet.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Учёные поясняют, что существующие вакцины против коронавирусной инфекции по-прежнему эффективны, в том числе тяжёлых заболеваний, вызванных «Дельта"-вариантом.

»Выводы, к которым мы пришли, не доказывают острую необходимость в массовой ревакцинации населения, поскольку эффективность вакцин в целом остаётся высокой — по крайней мере на нынешней стадии пандемии», — подчёркивают специалисты.

Медики отмечают слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

«Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто», — говорится в статье.

При этом учёные признают, что со временем действие антиковидных вакцин может ослабевать, однако они остаются эффективными против осложнений от COVID-19. По их словам, иммунная система имеет несколько уровней защиты, поэтому даже относительное сокращение уровня антител позволяет сохранять способность к сопротивлению тяжелым формам болезни.

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Специалисты отметили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала делать дополнительные прививки от COVID-19 людям, уже прошедшим вакцинацию. Как заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, на сегодняшний день не имеется достаточной информации для того, чтобы выступать с рекомендацией по данному вопросу. Поэтому, добавила она, в текущей ситуации ВОЗ не рекомендует прививаться бустерными дозами ни для одной из вакцин от коронавируса.