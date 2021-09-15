Москва, 15 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. По итогам дня 14 сентября нефть подорожала на 0,33% до $73,86 за баррель. Цена повышалась до $74,24 на фоне обрушившегося на Техас урагана «Николас», который к европейской сессии ослаб до тропического шторма, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Влияние на цены также оказал прогноз Международного энергетического агентства, предполагающий резкое восстановление спроса на 4 квартал. МЭА ожидает восстановления спроса на 1,6 млн баррелей в сутки в октябре и продолжения роста до конца года.

В целом агентство понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 105 тыс. баррелей в сутки до 5,2 млн баррелей в сутки, но повысило показатель на 2022 года на 85 тыс. баррелей в сутки до 3,2 млн баррелей в сутки.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за последнюю неделю запасы нефти в стране сократились на 5,437 млн баррелей (ожидалось — 3,5 млн). Запасы бензина уменьшились на 2,761 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,888 млн баррелей.

14 сентября на американской сессии цена опускалась до $73,05. Сегодня, 15 сентября, нефть марки Brent восстановилась и остается торговаться выше отметки $74 за баррель. Цена окрашена в зеленый цвет, несмотря на негативные новости из Китая.

Промышленное производство в Китае в августе упало до 5,3% г/г против 6,4% г/г месяцем ранее и прогноза 5.8% г/г. Также Национальное управление продовольствия и стратегических резервов Китая выделит 7,38 млн баррелей сырой нефти из своих государственных запасов в ходе первых аукционов, которые планируется провести 24 сентября.

Цель по нефти остается на уровне $76 за баррель. В центре внимания участников рынка находится отчет по промышленному производству в США за август.

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