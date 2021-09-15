Вашингтон, 15 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Заявление в суд с требованием признать незаконным новое распоряжение президента США Джо Байдена по обязательной вакцинации подал генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович. Об этом 14 сентября сообщила на своем сайте генпрокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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В его жалобе говорится, что решение главы государства не конституционно и распоряжение следует отменить, а американские граждане должны получить обратно право на самостоятельные решения относительно защиты своего здоровья.

Брнович сравнил Байдена с английским королем Георгом III, правившим с 1760 по 1801 годы. Генпрокурор отметил, что «президент — это не король, который может полновластно принимать решения». По словам главы ведомства, даже Георг III «не мог мечтать о настолько масштабных действиях».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Джо Байден одобрил новый план по расширению масштабов вакцинации от COVID-19 и борьбы с коронавирусом в США. В соответствии с документом, все без исключения служащие американского федерального правительства, а также его подрядчики должны привиться от коронавирусной инфекции.

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