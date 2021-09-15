Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Погоду в Петербургском регионе в среду, 15 сентября, продолжит определять тыл ушедшего на восток североатлантического циклона, принесшего в Северную столицу холод и дожди. Температура воздуха держится на уровне ниже климатической нормы для этого времени года.

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«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон по-прежнему будет ниже нормы», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, дневная температура воздуха в Петербурге составит +9…+11 градусов, по Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.