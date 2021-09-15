Вашингтон, , 08:11 — REGNUM К пяти годам и трем месяцам тюремного заключения приговорил американский суд гражданина Ирана Мехрдада Ансари, пытавшегося вывезти из США элементы оборудования двойного назначения. Об этом 14 сентября сообщил минюст Соединенных Штатов.

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Отмечается, что Ансари, который владеет транспортной компанией Gulf Gate Sea Cargo LLC, принимал участие в транспортировке заказанных его сообщниками у 63 компаний США компонентов двойного назначения, которые могли быть использованы при создании ядерного оружия, систем наведения ракет и устройств для создания радиопомех.

Также указывается, что, пытаясь приобрести в период с 2007 по 2011 год свыше 105 тыс. деталей на сумму около $2,6 млн, обвиняемые не сообщали американским партнерам о своем намерении вывезти эти компоненты в Иран и не получали необходимую в этом случае лицензию.

Кроме того, добавляется, что в мае текущего года суд присяжных Восточного округа штата Техас признал Ансари виновным, а 14 сентября его приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения. При этом три месяца после выхода на свободу за ним будут наблюдать правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран может за два-три месяца нарастить потенциал и произвести достаточное количество материала для изготовления ядерной бомбы.