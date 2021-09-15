Токио, 15 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. О втором пуске ракеты, осуществлённом с территории Северной Кореи, сообщило управление службы безопасности на море Японии. Такую информацию 15 сентября передаёт телеканал NHK.

Mil.ru Пуск ракеты

Пуск ракеты, по данным Японии, состоялся в 12:43 (06:43 мск), место падения ракеты неизвестно. Это уже второй запуск ракеты, первый был произведён с территории Северной Кореи в 12:38 (06:38 мск). По данным Японии, ракета с большой вероятностью могла быть баллистической.

По данным регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, никаких сейсмособытий после предполагаемого запуска ракеты в Японском море зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом, по данным Японии, запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Место падения снаряда зафиксировать не удалось. Предполагается, что ракета упала за пределами территориальных вод Японии.