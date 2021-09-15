Вашингтон, 15 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении режима санкций в отношении Ирана троим жителям штата Флорида. Об этом говорится в распространённом 14 сентября заявлении ведомства.

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Обвиняемым, 52-летнему Мохаммаду Фагихи, его жене Фарзене Модарреси и сестре Фаэзе Фагихи, являющимся учредителями зарегистрированной во Флориде компании Express Gene, инкриминируются сговор с целью совершения преступления против США и отмывания денег. На прошедшем 14 сентября в Майами судебном заседании супругам также были предъявлены обвинения в нелегальном вывозе товаров из страны с целью их незаконного экспорта в Иран.

Власти утверждают, что на счета зарегистрированной семьёй компании с октября 2016 года по ноябрь 2020 года поступили денежные средства на общую сумму $3,5 млн из Китая, Турции, Сингапура, Малайзии и Объединённых Арабских Эмиратов. Часть этих средств якобы использовалась для покупки в США и противозаконной отправки в Иран попадающего под режим американских санкций оборудования для секвенирования генов.

В заявлении Минюста отмечается, что сделки проводились через компанию Express Gene без получения соответствующей лицензии Минфина США. Какое наказание ожидает обвиняемых в случае, если суд признает их виновными, не сообщается.

Напомним, США регулярно обвиняют собственных граждан и граждан других стран в нарушении режима антииранских санкций.