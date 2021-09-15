Вашингтон, 15 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть сорван из-за трех «препятствий», сообщила 14 сентября в своей статье для издания Politico обозреватель Америка Эрнандез.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По ее словам, несмотря на то, что строительство трубопровода уже завершено, оператор проекта должен провести еще и технические работы по проверке объекта. Эрнандез отмечается, что эта деятельность может занять до трех месяцев.

Автор публикации также напомнила, что для старта «Северному потоку — 2» нужно будет получить сертификат безопасности от независимой организации, которая имеет признание на международном уровне. Обозреватель привела слова американского сенатора Джеймса Риша, заявившего, что любая иностранная компания, которая согласится на проверку газопровода, столкнется с санкциями США.

Кроме того, в статье говорится, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) должно будет доказать, что газопровод соответствует требованиям третьего энергопакета ЕС. Вместе с тем Эрнандез полагает, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение для запуска «Северного потока — 2» в случае, если увидит опасность для энергетической безопасности ФРГ из-за высокой стоимости газа и низкого количества запасов в хранилищах перед наступлением зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября BNA предупредило, компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся «Северным потоком — 2», может быть наказана, если поставки газа по трубопроводу начнутся без сертификата независимого оператора.