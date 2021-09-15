Тегеран, , 08:32 — REGNUM 14 сентября Казем Гарибабади, посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, заявил, что строгие меры безопасности, принятые на ядерных объектах страны, вполне логичны и оправданны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Гарибабади написал на своей странице в Twitter, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постепенно ознакомились с новыми правилами и положениями.

По словам постоянного представителя Ирана в Вене, власти страны разрешают инспекторам МАГАТЭ обслуживать свои технические средства и заменять карты памяти, которые совместно опечатаны Ираном и МАГАТЭ. Метод и время для этого были согласованы обеими сторонами.

Напомним, что ранее некоторые зарубежные СМИ резко отреагировали на строгие меры безопасности, принятые на иранских ядерных объектах, в том числе в Натанзе.