Тегеран, 15 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. 14 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 115 167, причем 408 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 408 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 115 167», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 22 329 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3436 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 627 027 пациентов из общего числа 5 340 656 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 7123 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 25 093 784 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.