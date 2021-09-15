Тегеран, 15 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 14 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси отбыл в Душанбе для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению своего таджикского коллеги. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своей первой зарубежной поездке в качестве президента Раиси возглавит высокопоставленную политическую и экономическую делегацию в Душанбе для участия в саммите ШОС, который состоится 16−17 сентября в столице Таджикистана.

Раиси был приглашен президентом Таджикистана Имамом Али Рахманом принять участие и выступить с речью на саммите, а затем встретится с таджикским коллегой. Иранский президент также проведет встречи с другими лидерами и главами делегаций в кулуарах саммита.

Иран имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году первоначально для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Позднее деятельность организации охватила более широкий спектр направлений за счет включения экономических вопросов.