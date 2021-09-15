Каракас, 15 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Венесуэлу с официальным визитом 14 сентября прибыл генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Об этом МИД республики сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Мохаммед Баркиндо

«Министр иностранных дел Феликс Пласенсия тепло приветствует генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо во время официального визита на родину Боливара и Чавеса», — говорится в сообщении с видеороликом встречи Баркиндо в аэропорту Каракаса.

глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия «Для меня большая честь принимать генерального секретаря Баркиндо от имени боливарианского правительства. Добро пожаловать в Венесуэлу, колыбель свободы!»

Ранее генеральный секретарь ОПЕК отмечал в своей статье, что его визит в Венесуэлу выражает «благодарность и симпатию», которую испытывает по отношению к этой стране «вся семья ОПЕК». Баркиндо подчеркнул, что республика, принявшая непосредственное участие в создании организации в 1960 году, «сыграла ключевую роль» как в её становлении, так и в преодолении последующих кризисов.

Читайте также: Нефть штурмует рубеж $75 за баррель