Куала-Лумпур, 15 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Малайзии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило два миллиона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В частности, за 14 сентября в королевстве выявили 15 669 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Малайзии достигло 2 011 440. Также за минувшие сутки в стране умерли 463 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 скончались 21 587 человек.

В настоящее время в стране числится 225 277 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 1242 пациента находятся в отделениях реанимации, из них 692 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.