Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Не соответствующей действительности назвал президент США Джозеф Байден информацию об отказе лидера Китая Си Цзиньпина встретиться с ним. Об этом 15 сентября сообщает агентство Reuters.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило о телефонном разговоре между китайским и американским лидерами и о якобы отказе Си Цзиньпина на просьбу Байдена провести двусторонний саммит в очном формате.

Американский лидер опроверг информацию об отказе лидера Китая на предложение встретиться, прозвучавшее со стороны США.

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