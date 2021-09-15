Москва, 15 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В среду, 15 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

В ночь на 15 сентября в Москве облачно, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём и +2… +7 °C ночью.

В четверг, 16 сентября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C. Облачно, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до — 3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, осеннее потепление ожидается в Москве в последние дни сентября, воздух прогреется до +18 °C.