Вашингтон, 15 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Ураган «Николас», сформировавшийся в Мексиканском заливе, ослабел до состояния тропической депрессии. Об этом 15 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган

На настоящий момент максимальная скорость ветра в эпицентре стихии снизилась до 15 м/сек, тогда как ранее она составляла 33 м/сек. «Николас» движется в северо-восточном направлении к западной части штата Луизиана.

Жители штатов на юге США предупреждены об опасности наводнений, вызванных сильными ливнями, которые несёт с собой тропический шторм «Николас».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган первой категории «Николас» обрушился на побережье американского штата Техас. В штате Луизиана из-за приближения стихии объявлен режим чрезвычайного положения.