Мехико, 15 сентября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Мексике по подозрению в мошенничестве задержан председатель административного совета авиакомпании — лоукостера Interjet Алехандро дель Валье. Об этом прокуратура Мехико 14 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

В записи, к которой прикреплена фотография дель Валье, говорится «о возможной причастности» изображённого мужчины к совершению мошенничества, в связи с чем «прокуратура, занимающаяся расследованием финансовых преступлений, добилась судебного постановления об открытии дела». В отношении бизнесмена, задержанного в Мехико 9 сентября, назначена мера пресечения — заключение под стражу.

Напомним, что основатель крупнейшей мексиканской авиакомпании Interjet Мигель Алеман Магнани в августе был объявлен в международный розыск в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

В 2019 году Interjet, в связи с тяжёлым финансовым положением, отказалась от закупки российских самолётов SSJ-100.

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