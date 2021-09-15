Москва, 15 сентября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Сильные ливни, разрушающие горные породы и размывающие рельеф местности, прогнозируют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на территории Краснодарского края и некоторых регионов Северного Кавказа. Информация опубликована 14 сентября на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ливень

Учёные института прогнозируют высокий риск возникновения экзогенных геологических процессов в ряде районов Краснодарского края и в республиках Северо-Кавказского федерального округа. В частности, специалисты отметили, что возможно вымывание почв и горных пород во время проливных дождей.

Учёные рекомендовали органам исполнительной власти названных регионов совместно с заинтересованными органами РСЧС оповестить граждан о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций. Также предлагается продолжить проведение комплексных мер, способствующих минимизации ущерба от природных гидрометеорологических явлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных ливнях и смерчах, которые прогнозировались на территории Туапсинского района.