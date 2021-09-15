Новосибирск, 15 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В Новосибирске начата доследственная проверка из-за отказа водителя такси везти девушку в инвалидной коляске. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна «Яндекс. Такси»

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя её мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребёнок-инвалид», — уточнили в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По её результатам будет принято процессуальное решение.

«Мы с мамой вызвали такси, указали, что будет инвалидная коляска. «Яндекс» занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями. Приехал водитель, лил ливень. Я всегда езжу на переднем сиденье, потому что ноги не сгибаются. У водителя были на переднем сиденье пара бутылок с водой. Он спрашивает, почему на переднее сиденье, мы объясняем причину, что ноги не сгибаются. Он сказал: «Вызывайте специальную машину», — рассказала ранее «НГС Новостям» Елена Колесникова.

По словам девушки-инвалида, водитель оставил их под дождём и не повез. Причина отказа — что она на коляске. Хотя при заказе такси это указывали в сообщении.

Она уточнила, что попросила «Яндекс.Такси» разобраться в ситуации. Ей пришёл ответ, что о поведении водителя сообщили в парк, где он трудоустроен, «а также рекомендовали ему пройти дополнительное переобучение».