Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Как и минтранс Краснодарского края, комитет Ленинградской области по транспорту через суд пытается запретить ООО «Яндекс.Такси» передавать заказы на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в регионе «водителям и перевозчикам, не имеющим действующих разрешений». Арбитраж Москвы начнёт рассматривать соответствующий иск 6 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление было подано в суд ещё в апреле 2021 года, но оно до конца пока не рассмотрено. Иск приняла судья Дейна.

В деле речь идёт «о запрете передачи заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, пункт подачи и/или пункт назначения которых находится на территории Ленинградской области либо маршрут которых пролегает по территории Ленинградской области, водителям и перевозчикам, не имеющим действующих разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси».

Компания «Яндекс. Такси» учреждена в 2015 году и принадлежит двум компаниям из Нидерландов. С конца августа 2021 года в ЕГРЮЛ юрлицо числится «в процессе реорганизации в форме выделения».

Напомним, схожие требования к компаниям группы «Яндекс» — ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси» выдвинуло и министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани. Дело в суде начнут рассматривать 24 сентября 2021 года. В соответчиках — компании, которые по основному виду деятельности не относятся к сфере предоставления услуг такси. Из других регионов России к работе агрегатора также звучат претензии. К примеру, руководитель новосибирский компании, оставшись недовольным качеством услуг такси, обратился к агрегатору и его владельцам с иском на 3 трлн рублей.