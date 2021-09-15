Москва, , 01:57 — REGNUM «Нешуточную драму» представляет собой высказывание главы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу отношений Киева с Западом. Об этом 14 сентября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о заявлении главы украинского МИД о том, что Киев больше не хочет верить обещаниям своих западных партнеров. Сенатор подчеркнул, что украинским властям ничего не обещали.

«Украина перестает верить обещаниям Запада, как нам сообщил глава ее МИД. На деле это нешуточная драма: дело в том, что кроме Запада Украине никто ничего не обещает», — отметил он.

Парламентарий считает, что Киев пытается строить свое будущее за счет западных стран. По мнению сенатора, украинская сторона не сможет отказаться от доверительных отношений с западными государствами, поскольку «ей больше не во что верить».

«И поэтому Украина как верила, так и будет верить его обещаниям, ибо верить ей больше не во что. Глава ее МИД просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада, которые держат Украину на «крючке реформ», не готовы видеть Украину в своем составе.

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