Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий в США в текущем году составит не менее $100 млрд. Об этом 15 сентября заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе своего выступления в штате Колорадо, трансляция шла на сайте белого дома.

Джо Байден Ua.usembassy.gov

Байден уточнил, что в 2020 году ущерб, нанесённый Соединённым Штатам стихийными бедствиями составил $99 млрд. В текущем году сумма ущерба стала рекордной и составила не менее $100 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пояснил президент США Байден, происходящие на планете изменения климата угрожают всему миру. В частности, американский лидер отметил, что таким следствием климатических изменений является ураган «Ида», обрушившийся на северо-восток США.

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