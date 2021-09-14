Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) начала работу 14 сентября в Нью-Йорке.

Здание ООН

В начале мероприятия к его участникам обратились Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и новый председатель ГА ООН, представитель Мальдив Абдулла Шахид. Гуттереш призвал прекратить конфликты и объединиться перед лицом глобальной проблемы — пандемии коронавируса. Абдулла Шахид назвал ключевые темы, которым будет посвящена Генассамблея ООН. Это, прежде всего, вакцинация от COVID-19.

«Если мы сможем объединиться, мы сможем вакцинировать мир к концу 2022 года», — заявил Шахид.

Отмечается, что первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер. Участники ГА ООН утвердят повестку и новый состав рабочих органов. Неделя высокого уровня начнётся с 21 сентября. К этому времени на ГА ООН прибудут лидеры стран мира, а также главы правительств и министры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден планирует провести ряд встреч на полях ГА ООН. Целью встреч будет объединение усилий стран в борьбе с пандемией коронавируса.