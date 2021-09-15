Багдад, , 00:40 — REGNUM По меньшей мере 70 цистерн с нефтью было вывезено из Сирии на территорию Ирака военнослужащими США, 14 сентября передал телеканал Al-Manar.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сырье было добыто в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке на месторождениях, находящихся под контролем американской армии и отрядов арабо-курдского альянса «Силы демократической Сирии» (СДС). Колонна нефтевозов проследовала через приграничный контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид"и находилась под усиленной охраной.

Кроме того, вместе с цистернами с нефтью из Сирии в Ирак вылетели несколько вертолетов с американскими военными, срок службы которых завершился.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября телеканал Al-Hadath передал информацию о том, что в провинции Хасеке в Сирии военнослужащие США захватили несколько террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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