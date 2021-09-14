Порт-о-Пренс, 15 сентября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Прокурор гаитянской столицы Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод был отстранен от должности премьер-министром Гаити Ариэлем Анри, 14 сентября сообщил портал Gazette Haiti со ссылкой на текст распоряжения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Глава правительства принял такое решение после того, как указанный сотрудник Генеральной прокуратуры вызвал его на допрос по делу убийстве президента республики Жовенеля Моиза, заподозрив в причастности к этому преступлению. В документе указано, что Клода отстранили из-за «грубой административной ошибки».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября агентство EFE распространило конфирмацию о том, что Ариэля Анри вызвали для дачи показаний по делу об убийстве Жовенеля Моиза. 11 сентября управление по защите граждан Гаити призвало к немедленной отставке премьер-министра республики.