Минск, 14 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Праздничную трансляцию, которую провели разработчики онлайн-игры World of Tanks в честь Дня танкиста, посмотрели 2 млн зрителей. Об этом ИА REGNUM 15 сентября сообщила пресс-служба компании Wargaming.

Piotr Drabik World of Tanks

Трансляция прошла на YouTube-канале Wgwatch.⁠tv, она длилась около пяти часов. Наибольший интерес у зрителей вызвало соревнование «Клановый кубок», в рамках которого встретились российская команда [MERCY] No Mercy и команда [FAME] Deal with it из ЕС. В этот раз победу одержали российские геймеры со счётом 5:2, команда получила приз в размере $25 тыс., а также 500 тыс. игровой валюты.

В «Турнире блогеров» игроки соревновались в режиме «7 на 7» на технике десятого уровня, финальный бой прошёл между командами, которыми руководили Near_You и LeBwa. Победу со счётом 5:4 одержали геймеры под руководством LeBwa, им достался приз в размере 1 млн рублей.

Напомним, День танкиста в России отмечается 12 сентября. В августе 2021 года Wargaming провела среди игроков World of Tanks опрос на тему самых популярных кошачьих пород, в котором приняли участие более шести тысяч человек.