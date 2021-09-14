Австрия, 14 сентября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Сербия видит свое будущее в рамках Евросоюза и стремится к полноправному членству в этой организации. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович 14 сентября в городе Кремс (Австрия), выступая на конференции министров обороны «Грац-формат».

Nebojsastefanovic.rs Небойша Стефанович

По словам Стефановича, переговоры о присоединении к ЕС являются ключевым как для безопасности, так и для экономики Сербии. При этом министр отметил, что большинство современных угроз несет транснациональный характер, и невозможно реагировать на них без сотрудничества всех государств региона, Европы и мира.

«Невозможно ответить на гибридные угрозы, терроризм, религиозный экстремизм, а особенно на такие вызовы, как пандемия коронавируса и миграции, если государства или группы государств будут действовать обособлено. Поэтому Сербия понимает важность многостороннего формата, который основывается на принципах конструктивного диалога, доверия и приближения региона к интеграции в ЕС», — процитировал телеканал РТС слова министра Стефановича.

Напомним, что 13 сентября, во время визита в Белград, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что прием Сербии в ЕС возможен только после решения вопроса Косово и Метохии.