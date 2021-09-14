Москва, 14 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. ***

А.В. Исаев. Операция «Багратион». «Сталинский блицкриг» в Белоруссии. М.: Яуза: Эксмо, 2014

А. В. Исаев. Операция «Багратион». «Сталинский блицкриг» в Белоруссии. М.: Яуза: Эксмо, 2014.

Белорусская операция, она же операция «Багратион» в нашей Великой Отечественной войне — и в целом, и в отдельных своих аспектах — всегда привлекала внимание исследователей, и работ по ней множество. Но это не означает, что эта тема исчерпана и ничего нового по ней сказать нельзя.

И подтверждением тому может послужить книга кандидата исторических наук Алексея Исаева. В ней рассматриваются предпосылки, подготовка и проведение первого этапа операции «Багратион», продлившегося с 23 июня по 4 июля 1944-го.

Начинается книга с раздела, посвященного сражениям, происходившим на западном направлении в период с октября 1943 по март 1944 года. Исаев не углубляется во всеобъемлющее описание этих событий, оставив за рамками повествования операции 1-го Прибалтийского и Белорусского фронтов и сосредоточившись на неудачных действиях войск Западного фронта, чьи попытки прорвать германскую оборону в Белоруссии вылились в кровопролитные позиционные сражения. Но автор не ограничивается обычной для работ об операции «Багратион» констатацией провалов Западного фронта, а через ёмкий анализ операций выявляет основные причины этих провалов, не сводящиеся к ошибкам фронтового командования.

Исаев приходит к выводу, что группа армий «Центр» в предшествующий «Багратиону» период являлась более чем серьезным противником. Особое внимание он обращает на мощную артиллерию группы армий, которой сократившееся после отступлений 1943 года плечо снабжения позволило давить советские войска ураганным огнем: например, гитлеровская 3-я танковая армия расстреливала в среднем свыше 2,9 тысячи тонн боеприпасов в день. Также отмечается немалая роль германской бронетехники: хотя танковые и моторизованные дивизии вермахта тогда в основном концентрировались на юге советско-германского фронта, группа армий «Центр» располагала внушительным числом батальонов тяжелых танков и бригад штурмовых орудий, эффективно подпиравших позиционную оборону и ставших основным средством борьбы с советской бронетехникой.

Автор не отрицает ошибок советского командования и слабостей советских войск, отмечая, например, плохую разведку, особенно артиллерийскую, — и это в значительной степени объясняет, почему не удавалось подавить германские орудия, хотя артиллерия Западного фронта на голодном снарядном пайке в то время не сидела. Но первый раздел книги убедительно показывает, что проблемы не сводились к ошибкам и слабостям, и тот триумф, которым увенчалась операция «Багратион», вовсе не был предопределен.

Второй и третий разделы посвящены подготовке и проведению первого этапа Белорусской операции. В них автор и дает свои ответы на вопросы, почему и как Красная армия сломила германскую оборону в Белоруссии, до того выдержавшую полгода напряженных боев.

Многие ответы можно объединить довольно простым тезисом: ведущую роль в подготовке и планировании «Багратиона» взяли Ставка и Генштаб, что обусловило и проработку операции, и ее размах, и объемы привлекаемых сил и средств.

Автор обращает внимание читателя на то, что сам выбор для проведения главной операции новой кампании того направления, где долгое время не было решительных успехов, зато хватало болезненных провалов, — решение отнюдь не очевидное, крайне непростое психологически. И оно во многом объясняет, почему операция «Багратион» готовилась столь тщательно и основательно, как до того не готовилось, пожалуй, ни одно советское наступление. При том в книге отмечается, что советское командование, безусловно, рассчитывая на большую победу, вовсе не ожидало того стремительного броска на запад, что получился в итоге: общая глубина операции предполагалась около 250 километров за 45−50 суток.

Рассматривая состояние германских сил в Белоруссии перед началом операции «Багратион», Исаев указывает на их ослабление: командование вермахта ожидало главного удара Красной армии летом 1944 года из района южнее Полесья. Причем главным образом ослабли бронетехника и авиация, что практически обрекало группу армий «Центр» на разгром в случае прорыва обороны и выхода советских подвижных войск на оперативный простор. Но в грушу для битья группа армий «Центр» не превратилась: она все еще располагала очень мощной артиллерией, и укомплектованность ее пехотных дивизий личным составом была по меркам 1944 года высокой. Так что средства для жесткой обороны у противника были, и гарантирующий победу быстрый выход советских войск на оперативных простор оставался делом сложным.

В некоторых аспектах (например, в вопросе потерь и трофеев) в книге присутствует фрагментарность, но в общем представление о динамике боевых действий, о принятых решениях и мотивировке складывается вполне целостное.

В итоге у автора получилось добротное исследование одной из величайших побед в отечественной военной истории, которое вполне доступно для понимания читателю с самыми общими представлениями о Великой Отечественной войне, и вместе с тем оно представляет интерес для тех, кто занимается военной историей углубленно.