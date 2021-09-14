Москва, 15 сентября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. ИА REGNUM направило генеральному прокурору Российской Федерации И. В. Краснову заявление, в котором сообщается тот общеизвестный факт, что среди потребителей информации в интернете значительная их доля пользуется поисковыми системами, монополистом среди которых в России является ООО «Яндекс», учредителем которого выступает Компания с ограниченной ответственностью ЯНДЕКС Н.В.

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

«Яндекс» фактически формирует рейтинг различных интернет-СМИ, среди которых, согласно действующему законодательству, должна иметь место свободная конкуренция. Для формирования этого рейтинга применяются публично опубликованные Правила [«Условия использования сервиса «Яндекс.Новости» (yandex.ru), Партнерская программа — Новости. Справка (yandex.ru)], разработанные «Яндексом», которые противоречат законодательству РФ:

в том числе статье 29 Конституции Российской Федерации , согласно которой право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, свобода массовой информации признаются и гарантируются в Российской Федерации; указанная статья Конституции Российской Федерации содержит в себе прямой запрет цензуры;

, согласно которой право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, свобода массовой информации признаются и гарантируются в Российской Федерации; указанная статья Конституции Российской Федерации содержит в себе прямой запрет цензуры; а также статье 1 Федерального закона от 27.12.1991 № 2124−1 «О средствах массовой информации», согласно которой в Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение массовой информации не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Также «Яндекс» в своих Правилах использует термины, позволяющие субъективно оценивать заголовки СМИ и отключать СМИ от сотрудничества, что является нарушением законодательства РФ. Компания «Яндекс», позиционирующая себя в этом сегменте как агрегатор новостей всего Рунета с якобы автоматическим отбором новостей, фактически блокирует новости на основании содержания в них оценочных суждений. То есть совершает действия, являющиеся цензурой, злоупотреблениеммонопольным положением в области общественно-политической информации. Незаконные действия «Яндекса» дают основания утверждать об осуществлении им системной политической цензуры в Российской Федерации и за рубежом.