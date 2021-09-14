Стокгольм, 14 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. С 10 сентября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 26. Такие данные 14 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 729 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 141 673 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3656 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 037 966 человек старше 18 лет, вторую — 6 221 380 совершеннолетних.

По состоянию на 14 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 43 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.