Приштина, Сербия, 14 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 14 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 24 носителя коронавируса.

besartgerguri Приштина, Косово

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По официальным данным, в результате исследования 7027 образцов в республике 14 сентября было выявлено 357 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1428 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 156 тысяч случаев заражения, 138 950 пациентов уже здоровы, около 2800 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 14 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет около 15 835.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 369 033 человека, всего произведено 1 066 947 инъекций вакцины.