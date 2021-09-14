«РБ Зальцбург», пробив три пенальти, не смог обыграть «Севилью»
Севилья, Испания, 14 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. 14 сентября в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА принимала австрийский «Ред Булл Зальцбург». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на 21-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 19-летний хорватский нападающий Лука Сучич — 0:1. Через 21 минуту бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич восстановил равновесие в счете — 1:1.
Незабитые пенальти: Карим Адейми — 13, Лука Сучич — 37.
Желтые карточки: Диего Карлос Сантос — 13, Николас Зайвальд — 15, Юссеф Эн-Несери — 26, Иван Ракитич — 65, Томас Делейни — 82, Хесус Навас — 84, Николас Капальдо — 84, Мохамед Камара — 90+3, Ноа Окафор — 90+4.
Красные карточки: Юссеф Эн-Несери — 50.
На матче работала белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
Статистика матча («Севилья» / «Ред Булл Зальцбрг»)
Удары 12/14
Удары в створ 2/7
Владение 49%/51%
Угловые 4/6
Нарушения 18/16