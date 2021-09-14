Севилья, Испания, 14 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. 14 сентября в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА принимала австрийский «Ред Булл Зальцбург». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 21-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 19-летний хорватский нападающий Лука Сучич — 0:1. Через 21 минуту бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич восстановил равновесие в счете — 1:1.

Незабитые пенальти: Карим Адейми — 13, Лука Сучич — 37.

Желтые карточки: Диего Карлос Сантос — 13, Николас Зайвальд — 15, Юссеф Эн-Несери — 26, Иван Ракитич — 65, Томас Делейни — 82, Хесус Навас — 84, Николас Капальдо — 84, Мохамед Камара — 90+3, Ноа Окафор — 90+4.

Красные карточки: Юссеф Эн-Несери — 50.

На матче работала белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

Статистика матча («Севилья» / «Ред Булл Зальцбрг»)

Удары 12/14

Удары в створ 2/7

Владение 49%/51%

Угловые 4/6

Нарушения 18/16