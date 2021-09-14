* «Аль-Каида" — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Военная разведка США считает, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через год-два сможет повторить теракты на американской территории, сообщает 14 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера.

Лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен

По его мнению, «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может понадобиться от одного года до двух для восстановления потенциала, представляющего угрозу США.

Кроме того, спецслужбы Соединенных Штатов заявляют, что уже фиксируют усилия «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные на восстановление своего присутствия в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, военная оккупация Афганистана силами США и их сателлитов продолжалась 20 лет. На данный момент власть в Афганистане вновь принадлежит талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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