Вашингтон, 14 сентября 2021, 22:01 — REGNUM Военная разведка США считает, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через год-два сможет повторить теракты на американской территории, сообщает 14 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера.
По его мнению, «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может понадобиться от одного года до двух для восстановления потенциала, представляющего угрозу США.
Кроме того, спецслужбы Соединенных Штатов заявляют, что уже фиксируют усилия «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные на восстановление своего присутствия в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, военная оккупация Афганистана силами США и их сателлитов продолжалась 20 лет. На данный момент власть в Афганистане вновь принадлежит талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте ранее в этом сюжете: США заявили о приверженности защите прав ЛГБТ в Афганистане