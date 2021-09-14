Приштина, , 22:37 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 14 сентября провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего заявил о необходимости оказать давление на Сербию из-за того, что она создает Косово проблемы.

Альбин Курти Arianit

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что он составил письмо, адресованное всем правительствам Европы, в котором перечислены 11 препятствий, которые Сербия периодически и систематически чинит Косово. По словам косовского лидера, или Сербия изменит свою политику, или Косово ответит взаимностью — без взаимности не может быть равенства, заявил Курти.

Режим взаимности в Косово намерены ввести весной. Частью режима взаимности в Косово считают симметричность прав, предоставляемых меньшинствам.

Курти также подтвердил, что в правительстве Косово ведут подготовку к составлению иска по обвинению Косово в геноциде.

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